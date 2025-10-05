Eredivisie Feyenoord Utrecht 3-2 | il giapponese Ueda con una doppietta spinge i suoi alla vittoria e viaggia alla media di 1 gol a partita Feyenoord in testa Psv a -3

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo 0-4 con il quale il Psv ha regolato il Pec Zwolle sul suo campo, il Feyenoord aveva oggi bisogno di battere in casa l’Utrecht per riportare a +3 il vantaggio sui campioni d’Olanda. La squadra di Van Persie è entrata in campo al De Kuip con le idee chiare e il primo tempo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

eredivisie feyenoord utrecht 3 2 il giapponese ueda con una doppietta spinge i suoi alla vittoria e viaggia alla media di 1 gol a partita feyenoord in testa psv a 3

© Calcionews24.com - Eredivisie, Feyenoord Utrecht 3-2: il giapponese Ueda con una doppietta spinge i suoi alla vittoria e viaggia alla media di 1 gol a partita. Feyenoord in testa, Psv a -3

In questa notizia si parla di: eredivisie - feyenoord

eredivisie feyenoord utrecht 3Eredivisietopscorer Ueda schiet koploper Feyenoord laat langs FC Utrecht - Topscorer Ayase Ueda maakt twee van de drie Rotterdamse goals. Secondo nos.nl

eredivisie feyenoord utrecht 3Feyenoord wint in slotfase van Utrecht en blijft alleen aan kop - Feyenoord heeft puntenverlies in de Eredivisie moeizaam voorkomen. Riporta nieuws.nl

Cerca Video su questo argomento: Eredivisie Feyenoord Utrecht 3