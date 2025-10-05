ERC – Miko Marczyk campione europeo

Con il terzo posto in Croazia il polacco si aggiudica il titolo. Jon Armstrong vince la gara ma non basta. Il Campionato Europeo Rally FIA 2025 (ERC) si è concluso con una sfida al cardiopalma sulle strade della Croazia, dove Miko Marczyk ha conquistato il titolo continentale al termine di un weekend ricco di colpi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: miko - marczyk

Miko Marczyk ha dominato le qualifiche del Rally di Croazia del campionato ERC sulla prova di Hrusevec, imponendosi come l’uomo da battere in vista della prima tappa - facebook.com Vai su Facebook

ERC | Miko Marczyk è il nuovo campione europeo FIA ERC con Škoda dopo il podio in Croazia - Jon Armstrong e Shane Byrne hanno conquistato la vittoria nel Rally di Croazia, siglando anche lo scratch nel Power Stage ... Secondo rallyssimo.it

ERC | Marczyk vince la qualifica in Croazia - Miko Marczyk e Szymon Gospodarczyk hanno firmato il miglior tempo nel tratto di qualificazione del Rally di Croazia, tappa decisiva ... Come scrive rallyssimo.it