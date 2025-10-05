Equitazione Italia ottava nella finale di League of Nations di salto ostacoli
L’ Italia si classifica ottava nella finale di League of Nations 2025 di salto ostacoli: a Barcellona, in Spagna, gli azzurri riescono a tenere alle spalle soltanto la Spagna padrona di casa, ammessa di diritto in quanto Paese organizzatore, mentre gli azzurri risultano ultimi tra le otto Nazioni qualificate dopo le quattro tappe stagionali. Il quartetto italiano, composto da Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli (in campo soltanto nel primo round), Emanuele Camilli su Chacareno PS e Piergiorgio Bucci su Hantano, accumula 8 penalità nella prima tornata ed altre 23 nella seconda, chiudendo a quota 31. 🔗 Leggi su Oasport.it
