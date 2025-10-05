Entra nelle Fiamme Azzurre Valentina Procaccini la giovane promessa del nuoto di Montesilvano

Valentina Procaccini, classe 2008 e grande promessa del nuoto è ufficialmente entrata nelle Fiamme Azzurre: è nel gruppo sportivo della polizia penitenziaria. Nata a Montesilvano dopo le prime bracciate in Abruzzo e i successi nazionali con l’Aniene, la promessa del mezzofondo in vasca continua. 🔗 Leggi su Today.it