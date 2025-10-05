Entra nelle Fiamme Azzurre Valentina Procaccini la giovane promessa del nuoto di Montesilvano
Valentina Procaccini, classe 2008 e grande promessa del nuoto è ufficialmente entrata nelle Fiamme Azzurre: è nel gruppo sportivo della polizia penitenziaria. Nata a Montesilvano dopo le prime bracciate in Abruzzo e i successi nazionali con l’Aniene, la promessa del mezzofondo in vasca continua. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: entra - fiamme
Sviene mentre cerca di spegnere un incendio in casa: il vicino entra nella villa in fiamme e lo salva
AVVISO IMPORTANTE LE REGOLE PER GLI "ABBRUCIAMENTI" Si informa la cittadinanza che a far data da oggi 1 ottobre entra in vigore l'ordinanza sindacale precedente al divieto assoluto di abbruciamenti. Nello specifico l'ordinanza n.13/22 prevede che : - facebook.com Vai su Facebook
Il talento del nuoto Procaccini entra nelle Fiamme Azzurre - Dalle prime bracciate in Abruzzo ai successi nazionali con l'Aniene, fino all'ingresso nelle Fiamme Azzurre: la giovane nuotatrice Valentina Procaccini, classe 2008, di Mont ... Segnala msn.com