Ennesimo successo per il Napoli arriva l’annuncio di Hojlund e Anguissa | le parole in diretta

Spazionapoli.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del match del Maradona, conclusosi con il risultato di 2 a 1, Anguissa e Hojlund hanno rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, analizzando la prestazione della squadra.  Un match sofferto, ma che alla fine ha visto gli azzurri uscire vittoriosi grazie a un secondo tempo di livello assoluto. Un risultato fondamentale in ottica classifica, soprattutto dopo le fatiche di Champions. Con un Napoli che ha alzato progressivamente il livello durante il match e un Hojlund sempre più fondamentale, gli azzurri arrivano alla sosta primi in classifica a pari punti con la Roma. Le parole di Hojlund e Anguissa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

ennesimo successo per il napoli arriva l8217annuncio di hojlund e anguissa le parole in diretta

© Spazionapoli.it - Ennesimo successo per il Napoli, arriva l’annuncio di Hojlund e Anguissa: le parole in diretta

In questa notizia si parla di: ennesimo - successo

Ennesimo successo per Francesco Rigon: il francavillese firma il brano della serie tv del momento su Prime Video

GTA 6, l’ennesimo annuncio gela i fan: è successo di nuovo

Ennesimo furto in un esercizio commerciale: stufo, il proprietario mette on line le immagini del ladro. E’ successo a Latina

Napoli, ennesimo tentativo per Sandro - Nella caccia al centrocampista da regalare a Benitez il Napoli segue più elementi contemporaneamente. Riporta calciomercato.com

Napoli, San Paolo a De Laurentiis: ennesimo bluff! Il patron azzurro è infuriato - Ieri l'incontro per la tanto annunciata cessione (o gestione) dell'impianto di Fuorigrotta al Napoli di De ... Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Ennesimo Successo Napoli Arriva