Ennesimo successo per il Napoli arriva l’annuncio di Hojlund e Anguissa | le parole in diretta
Al termine del match del Maradona, conclusosi con il risultato di 2 a 1, Anguissa e Hojlund hanno rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, analizzando la prestazione della squadra. Un match sofferto, ma che alla fine ha visto gli azzurri uscire vittoriosi grazie a un secondo tempo di livello assoluto. Un risultato fondamentale in ottica classifica, soprattutto dopo le fatiche di Champions. Con un Napoli che ha alzato progressivamente il livello durante il match e un Hojlund sempre più fondamentale, gli azzurri arrivano alla sosta primi in classifica a pari punti con la Roma. Le parole di Hojlund e Anguissa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: ennesimo - successo
Ennesimo successo per Francesco Rigon: il francavillese firma il brano della serie tv del momento su Prime Video
GTA 6, l’ennesimo annuncio gela i fan: è successo di nuovo
Ennesimo furto in un esercizio commerciale: stufo, il proprietario mette on line le immagini del ladro. E’ successo a Latina
In arrivo a breve la controrisposta di Trump a Hamas. La questione è una sola: dirà ok rivendicando "l'ennesimo" successo e mettendo in difficoltà Israele? Oppure dirà che la risposta di Hamas doveva essere secca, non condizionata. - X Vai su X
IIS EUCLIDE E I CONCORSI NAZIONALI L'ALUNNA GAIA PENNESTRI' FINALISTA AL CONCORSO “POESIS - VIETRI SUL MARE” Ennesimo successo per la nostra scuola che, nell'ambito del XI edizione del Concorso di Poesia per studenti di Istituti Superior - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, ennesimo tentativo per Sandro - Nella caccia al centrocampista da regalare a Benitez il Napoli segue più elementi contemporaneamente. Riporta calciomercato.com
Napoli, San Paolo a De Laurentiis: ennesimo bluff! Il patron azzurro è infuriato - Ieri l'incontro per la tanto annunciata cessione (o gestione) dell'impianto di Fuorigrotta al Napoli di De ... Secondo calciomercato.com