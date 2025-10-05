Ennesima strage di alberi a Roma
Abbattuti i 67 cipressi storici che circondavano il Mausoleo di Augusto. Gualtieri giustifica la scelta col cattivo stato di alcuni esemplari. Ma sui social monta la rabbia. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: ennesima - strage
Gaza, Ghf incolpa Hamas per l’ennesima strage al centro aiuti di Khan Younis
Gaza, raid israeliano causa l’ennesima strage in un centro aiuti
Ennesima strage a Gaza, ora l’Idf prepara la prima operazione di terra dall’inizio della guerra
L’ennesima strage sul lavoro si è verificata a Marcianise, in provincia di Caserta: tre operai hanno perso la vita a seguito di un’esplosione. Un quarto è disperso. Lo riferiscono le agenzie di stampa. Secondo la prima ricostruzione, la tragedia è avvenuta in un’ - facebook.com Vai su Facebook
Aumentano gli abbattimenti di alberi a Roma: la promessa di ripiantarli non basta - Sempre più spesso, negli ultimi tempi, specie nelle grandi città, si assiste a un aumento degli abbattimenti di alberi, anche secolari, motivato da ragioni varie quali malattie delle piante, sicurezza ... ilfattoquotidiano.it scrive
ROMA. VIA DELLE FORNACI, GIANNINI (LEGA): GIÀ TUTTI MORTI GLI ALBERI PIANTUMATI SOLO POCHI MESI FA - VIA DELLE FORNACI, GIANNINI (LEGA): GIÀ TUTTI MORTI GLI ALBERI PIANTUMATI SOLO POCHI MESI FA ... Scrive politicamentecorretto.com