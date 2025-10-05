Ennesima strage di alberi a Roma

Laverita.info | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbattuti i 67 cipressi storici che circondavano il Mausoleo di Augusto. Gualtieri giustifica la scelta col cattivo stato di alcuni esemplari. Ma sui social monta la rabbia. 🔗 Leggi su Laverita.info

