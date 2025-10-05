Energia elettrica interrotta quando arriva l’indennizzo e come presentare reclamo

Sia in inverno che in estate può capitare che vi sia un’interruzione del servizio di energia elettrica per svariati motivi come ad esempio per guasti tecnici sulla rete. Tale evento può causare disagi alle famiglie e alle aziende, per cui è lecito chiedersi se la normativa italiana prevede delle specifiche tutele per i consumatori e se è possibile chiedere dei rimborsi per i danni subiti. Le tempistiche del preavviso in caso di lavori. L’energia elettrica deve essere garantita senza che vi siano delle sospensioni. Possono capitare però eventi imprevisti o problemi tecnici a causa dei quali la corrente può mancare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Energia elettrica interrotta, quando arriva l’indennizzo e come presentare reclamo

In questa notizia si parla di: energia - elettrica

AVVISO INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA ? ATTENZIONE ? Martedì 7 ottobre dalle 08.30 alle 15.30 verrà interrotta l'energia elettrica nelle seguenti vie comunali: Vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono: loc c - facebook.com Vai su Facebook

