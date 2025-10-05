empoli a caccia dei tre punti con il sudtirol altro esame occasione per confermare i piccoli passi avanti fatti

di Simone Cioni Una squadra aggressiva, organizzata, verticale e che gioca a gran ritmo. Questo, in estrema sintesi, il Sudtirol di Fabrizio Castori che l’Empoli si troverà di fronte oggi alle 15. La squadra di Pagliuca è chiamata a confermare i piccoli passi avanti visti contro il Monza per atteggiamento e agonismo, necessari per trovare i primi punti esterni della stagione nella prima assoluta al Druso di Bolzano. Poche novità a livello di formazione rispetto a quella che ha iniziato la sfida di mercoledì scorso al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro i brianzoli. Tra i pali la sicurezza Fulignati, contro il Monza ha commesso i suoi primi due errori stagionali in fase di disimpegno con i piedi ma tra i pali ha già salvato tante volte l’Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

