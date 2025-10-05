Emergenza in difesa Conte può finalmente esultare | la data del rientro

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento sull’emergenza in difesa.  Il Napoli di Antonio Conte giocherà quest’oggi, esattamente alle ore 18.00, contro il Genoa di Patrick Vieira. Gli azzurri, di fatto, hanno ovviamente tutta l’intenzione di portare a casa i tre punti per continuare ad essere al comando della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, in casa partenopea vige ancora l’emergenza in un settore ben particolare: la difesa. Antonio Conte contro il Genoa dovrà continuare a fare meno di giocatori chiave e decisivi come Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

