Elvira Muj?i? | A Gaza un genocidio più grave che nella mia Srebrenica viene esibito e riguarda tutta l’umanità

Elvira Muj?i? fuggì da Srebrenica a dodici anni, nel 1992, con la madre, la nonna e i due fratelli; il padre rimase nella cittadina bosniaca e lì fu ucciso dalle milizie serbo-bosniache nei giorni del genocidio. In Italia dal ’94, Elvira Muj?i? ha scritto un romanzo, nel suo perfetto e raffinato italiano, che racconta il tramonto della Jugoslavia, a cavallo fra gli anni ’80 e ’90. Un crepuscolo che fu politico, istituzionale e anche emotivo, appena prima che la guerra dilaniasse il paese. La stagione che non c’era (Guanda) è l’esplorazione più curiosa che nostalgica di un mondo appena sfiorato dalla futura scrittrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

