Elon Musk sfida Wikipedia e annuncia l’uscita di Grokipedia generata con l’AI
Elon Musk pronto a sfidare Wikipedia con Grokipedia, realizzata interamente dall’Intelligenza Artificiale. Sarà interessante capire le preferenze degli utenti. Tutti conosciamo Wikipedia, una grande enciclopedia online gratuita plurilingue nata nel 2001 sull’intuizione vincente di Jimmy Wales e Larry Sanger. Da 24 anni aiuta gli utenti a recepire informazioni grazie ai suoi contenuti liberi, accessibili da tutti e universali perché spaziano tra tantissimi argomenti. Ora avrà un concorrente, Grokipedia di Elon Musk. La startup xAI di Elon Musk ha creato Grokipedia, una piattaforma alternativa a Wikipedia usata oggi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
