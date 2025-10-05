Elon musk consiglia di disdire l’abbonamento a netflix per un cartone animato
Elon Musk e le sue recenti dichiarazioni contro Netflix e i contenuti digitali. Nel contesto delle sue ultime uscite pubbliche, Elon Musk ha rivolto un acceso appello ai propri follower su X, invitandoli a cancellare gli abbonamenti a Netflix. La motivazione alla base di questa richiesta riguarda una recente serie animata prodotta dalla piattaforma, accusata di veicolare contenuti ritenuti controversi. Il valore patrimoniale di Elon Musk: il primo miliardario oltre i 500 miliardi di dollari. Recentemente, Musk è diventato la prima persona al mondo a superare la soglia dei 500 miliardi di dollari di patrimonio netto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
«Cancella Netflix», lo dice Elon Musk - L'imprenditore e uomo più ricco del mondo ha invitato i suoi follower su X a disdire l'abbonamento a Netflix: ecco per quale motivo. Segnala money.it
Il titolo Netflix chiude in ribasso dopo che Elon Musk invita a disdire il servizio - Le azioni di Netflix (NASDAQ:NFLX) hanno chiuso in ribasso del 2,3% mercoledì dopo che l’imprenditore miliardario Elon Musk ha invitato i suoi follower a cancellare i loro abbonamenti ... it.investing.com scrive