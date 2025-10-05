Elogio della diversità antidoto alla cultura della violenza
Immagini mosse, offuscate, fuori fuoco; oppure nitide, assertive. Corpi deformati. O esaltati, nella loro diversità. Lontani, distanziati da un velo, come d’autunno. O ingigantiti, sotto la lente della chiarezza. Sorridi, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: elogio - diversit
Accadde Oggi 8 settembre 1966: Viene trasmesso il primo episodio di "Star Trek", una delle serie televisive di fantascienza più iconiche di sempre. Creata da Gene Roddenberry, "Star Trek" ha esplorato temi di esplorazione spaziale, diversità culturale e progr - facebook.com Vai su Facebook
Giuli, cultura è antidoto a estremismo e discriminazione - "L'Italia crede che, soprattutto in questa epoca, la cultura sia un pilastro centrale della convivenza civile, un formidabile strumento di comprensione reciproca e di confronto, un antidoto a ogni ... Riporta ansa.it
G7, Giuli: cultura antidoto a estremismi. L’Ai metta al centro l’uomo - Sangiuliano, partono a Napoli i lavori del G7 cultura, con il debutto del neoministro Giuli. Si legge su primaonline.it