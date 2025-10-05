Ella Forever - The Great American Songbook al Circolo Cittadino
"Ella Forever - The Great American Songbook" al Circolo Cittadino: terzo dei quatto appuntamenti nell'ambito della rassegna “Le Mattinate Musicali” in programma nelle domeniche di novembre e dicembre a Latina. Un evento elegante e senza tempo dedicato alla “First Lady of Song”, Ella Fitzgerald. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
