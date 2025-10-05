Elisabetta Vaccarotti morta nello schianto contro un albero sulla Nepesina

È Elisabetta Vaccarotti, 46 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 4 ottobre sulla strada provinciale Nepesina, nel territorio di Civita Castellana. La donna viaggiava insieme al marito, Stefano Lerin, 50 anni, quando l’auto su cui si trovavano ha perso il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: elisabetta - vaccarotti

La duchessa di Kent è morta a 92 anni, chi era la cugina di Elisabetta: icona reale (prima di Diana e Kate Middleton) - La moglie del cugino della regina Elisabetta II, il duca di Kent, si è spenta nella tarda serata di ieri a Kensington ... Riporta ilmessaggero.it