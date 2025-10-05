Elisabetta Vaccarotti è la 49enne morta nell'incidente del Viterbese | si trovava in auto col marito

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Elisabetta Vaccarotti la 49enne morta nell'incidente avvenuto la scorsa notte lungo la via Nepesina, nel Viterbese. Grave il marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elisabetta Vaccarotti morta nello schianto contro un albero sulla Nepesina

