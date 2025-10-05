Elisabeth Asbrink vince il Premio Matilde Serao | Le nostre storie di verità e solidarietà
«Cosa abbiamo in comune? Matilde Serao è molto vicina alla sua città, alle realtà che racconta. È questa la sua forza. Io sono figlia di immigrati, non ho questa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: elisabeth - asbrink
Il Premio Matilde Serao alla giornalista svedese Elisabeth Asbrink. Il 5 ottobre la cerimonia
Abbandono di Elisabeth Åsbrink. Un libro talmente bello e denso di immagini, significati ed emozioni che lo leggo molto lentamente e mai vorrei che terminasse. Ancora una volta Iperborea Casa Editrice si rivela garanzia di letture indimenticabili. - facebook.com Vai su Facebook
Elisabeth Asbrink vince il Premio Matilde Serao: «Le nostre storie di verità e solidarietà» - Matilde Serao è molto vicina alla sua città, alle realtà che racconta. Lo riporta msn.com
L'intervista a Elisabeth Asbrink, vincitrice del Premio Searo 2025 - Quest'anno, il Premio Serao verrà assegnato alla scrittrice e giornalista svedese Elisabeth Asbrink, autrice di una narrativa non- Da ilmattino.it