Elezioni Repubblica Ceca la destra populista filo-russa di Andrej Babiš vince col 34,85% su Fiala ma non ottiene maggioranza | 81 seggi su 200 totali

Alla tornata delle elezioni presidenziali ceche vince il partito Ano, scalzando l'avversario Petr Fiala di oltre 10 punti percentuali. Ora due possibilità: accordo di governo o governo di minoranza con appoggio Spd La destra populista di Andrej Babiš torna a vincere le elezioni parlamentari i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Repubblica Ceca, la destra populista filo-russa di Andrej Babiš vince col 34,85% su Fiala ma non ottiene maggioranza: 81 seggi su 200 totali

