Elezioni Repubblica Ceca la destra populista filo-russa di Andrej Babiš vince col 34,85% su Fiala ma non ottiene maggioranza | 81 seggi su 200 totali
Alla tornata delle elezioni presidenziali ceche vince il partito Ano, scalzando l'avversario Petr Fiala di oltre 10 punti percentuali. Ora due possibilità: accordo di governo o governo di minoranza con appoggio Spd La destra populista di Andrej Babiš torna a vincere le elezioni parlamentari i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il movimento del miliardario ex primo ministro ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca. Babiš non ha però ottenuto la maggioranza per formare il governo
Avanzano i Patrioti in tutta Europa! Il nostro amico @AndrejBabis, alleato della Lega in Ue, vince le elezioni in Repubblica Ceca, sbaraglia le sinistre (ai minimi storici!) e si prepara a guidare un governo che metterà al centro il contrasto all'immigrazione cland
Repubblica Ceca sceglie l’usato sicuro. Vince l’ex premier Babis. La sua canzone preferita? E’ dei Ricchi e Poveri - Possibili alleati gli Automobilisti che vogliono abolire le piste ciclabili ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Alle elezioni in Cechia ha vinto la destra populista - Ossia il partito dell'ex primo ministro Andrej Babiš, mentre è andata male la coalizione di governo di Petr Fiala ... Da ilpost.it