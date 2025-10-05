Elezioni regionali seggi aperti in Calabria | oggi si vota fino alle 23
Urne aperte in Calabria dalle 7 alle 23 di oggi, 5 ottobre, e dalle 7 alle 15 di domani, 6 ottobre, per eleggere il prossimo presidente della giunta e i membri del Consiglio regionale. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle 2406 sezioni allestite tra le cinque province calabresi. Tre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Elezioni in Calabria, i risultati in diretta: seggi aperti, primo dato affluenza atteso alle 12. News sul voto alle regionali - Le elezioni regionali in Calabria in diretta: al voto oggi circa 1 milione 800mila cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il ... Secondo fanpage.it
Calabria al voto per le regionali, seggi aperti dalle 7 - C'è attesa per la consultazione, ma sul voto pesa il rischio dell'astensionismo. Da ansa.it