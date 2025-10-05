Elezioni regionali oggi alle urne in Calabria | alle 12 ha votato il 7,70% dei calabresi

Reggiotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urne aperte dalle 7 in Calabria per scegliere il nuovo governatore della Regione e i componenti del Consiglio regionale che andranno a comporre l'assemblea di Palazzo Campanella.Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle 2406 sezioni allestite tra le cinque province calabresi. Gli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali oggi urneElezioni regionali in Calabria, oggi urne aperte fino alle 23: al voto 1 milione e 900mila elettori - Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Secondo leggo.it

Elezioni Regionali in Calabria 2023: Affluenza alle Urne e Profilo dei Candidati - Il primo è proprio Roberto Occhiuto, sostenuto da una coalizione di centrodestra che include Forza ... Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Oggi Urne