Elezioni regionali la grande sorpresa | il dato è appena arrivato

Una domenica diversa nella regione italiana: l’aria è carica di attese e qualche sussurro corre veloce tra le strade dei piccoli paesi e delle grandi città. C’è chi si sveglia presto, chi sceglie di prendersela con calma, ma una domanda è sulla bocca di tutti: cosa succederà oggi? Le porte dei seggi si sono aperte all’alba, segnando l’inizio di una giornata che potrebbe cambiare davvero tutto. Non è una votazione come le altre: questa volta i cittadini sono chiamati a scegliere non solo un nuovo presidente, ma anche a voltare pagina dopo settimane di tensione e un clamoroso colpo di scena politico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Urne Aperte per le Elezioni Regionali della Calabria 2025. Ai cittadini la scelta per una Calabria migliore. Questi i candidati della nostra lista "Sud chiama Nord – PARTITO ANIMALISTA": – Circoscrizione Nord (Provincia Cosenza) Mauro Sara Minniti Virgi

Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre https://tgcom24.mediaset.it/elezioni/regionali-2025/calabria/calabria-elezioni-regionali-sfida-occhiuto-tridico_104305917-202502k

Elezioni Regionali, Conte chiude la campagna elettorale del campo progressista: “l’entusiasmo dei cittadini può riservare una brutta sorpresa ad Occhiuto” - Il campo progressista, che candida a presidente Pasquale Tridico, chiude la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali a Corigliano – Rossano con Giuseppe Conte. Come scrive strettoweb.com

