Elezioni regionali in Calabria | affluenza candidati e dati aggiornati
Elezioni regionali Calabria 2025: urne aperte e dati sull’affluenza. La Calabria è chiamata oggi alle urne per il rinnovo della Presidenza della Regione e del Consiglio Regionale. I seggi sono stati aperti alle ore 7 di questa mattina e rimarranno accessibili fino alle 23, coinvolgendo tutte le cinque province calabresi. Queste elezioni anticipate sono state indette a seguito delle dimissioni del governatore uscente, Roberto Occhiuto, in seguito alla ricezione di un avviso di garanzia. I cittadini sono quindi chiamati a scegliere una nuova guida per la Regione. Quanti sono gli elettori e quando si vota. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Urne Aperte per le Elezioni Regionali della Calabria 2025. Ai cittadini la scelta per una Calabria migliore. Questi i candidati della nostra lista “Sud chiama Nord – PARTITO ANIMALISTA”: – Circoscrizione Nord (Provincia Cosenza) Mauro Sara Minniti Virgi - facebook.com Vai su Facebook
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre https://tgcom24.mediaset.it/elezioni/regionali-2025/calabria/calabria-elezioni-regionali-sfida-occhiuto-tridico_104305917-202502k - X Vai su X
Elezioni regionali in Calabria, al voto quasi 2 milioni di elettori. Affluenza alle 12 al 5,37% - Affluenza alle 12 (44 sezioni su 2406): 5,37% (in calo di oltre un punto sul 2021) L'affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Calabria è del 5,37% (il numero è riferito a 44 sezioni su 2 ... Si legge su msn.com
Elezioni Regionali Calabria 2025/ Diretta risultati affluenza, Occhiuto contro Triico: come si vota e liste - Elezioni Regionali Calabria 2025: diretta risultati dell'affluenza, le liste e i candidati da Occhiuto a Tridico. Scrive ilsussidiario.net