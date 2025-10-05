Elezioni regionali Calabria alle ore 12 l' affluenza parziale è al 5,37% dato lievemente in calo rispetto al 2021 6,9%
Un calo di oltre un punto percentuale rispetto alla stessa rilevazione fatta 4 anni fa. Il 5,37% è però riferito a 44 sezioni su 2406 L'affluenza al voto alle ore 12 di oggi, primo giorno di elezioni regionali per la Calabria, è al 5,37%. Elezioni regionali Calabria, alle ore 12 l'affluenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Urne Aperte per le Elezioni Regionali della Calabria 2025. Ai cittadini la scelta per una Calabria migliore. Questi i candidati della nostra lista “Sud chiama Nord – PARTITO ANIMALISTA”: – Circoscrizione Nord (Provincia Cosenza) Mauro Sara Minniti Virgi - facebook.com Vai su Facebook
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre https://tgcom24.mediaset.it/elezioni/regionali-2025/calabria/calabria-elezioni-regionali-sfida-occhiuto-tridico_104305917-202502k - X Vai su X
Elezioni regionali in Calabria, oggi urne aperte fino alle 23: al voto 1 milione e 900mila elettori - Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Si legge su leggo.it
Calabria al voto, alle ore 12 affluenza al 7,7% per l’elezione del presidente della Regione - Il dato è di poco superiore alla rilevazione del 2021. Scrive quotidiano.net