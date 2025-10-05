Elezioni regionali Calabria alle ore 12 l' affluenza parziale è al 5,37% dato lievemente in calo rispetto al 2021 6,9%

Un calo di oltre un punto percentuale rispetto alla stessa rilevazione fatta 4 anni fa. Il 5,37% è però riferito a 44 sezioni su 2406 L'affluenza al voto alle ore 12 di oggi, primo giorno di elezioni regionali per la Calabria, è al 5,37%. Elezioni regionali Calabria, alle ore 12 l'affluenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Calabria, alle ore 12 l'affluenza parziale è al 5,37%, dato lievemente in calo rispetto al 2021 (6,9%)

