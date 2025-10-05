Elezioni regionali Calabria alle ore 12.30 l' affluenza è al 7,7% dato lievemente superiore rispetto al 2021 7,4%

Il dato più alto al momento è quello di Catanzaro, dove l'affluenza è all'8,8% L'affluenza al voto poco dopo le ore 12 di oggi, primo giorno di elezioni regionali per la Calabria, è al 7,7%. Elezioni regionali Calabria, alle ore 12 l'affluenza parziale è del 5,37%, dato lievemente in calo ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

