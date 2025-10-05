Elezioni regionali Calabria alle ore 12.30 l' affluenza è al 7,7% dato lievemente superiore rispetto al 2021 7,4%
Il dato più alto al momento è quello di Catanzaro, dove l'affluenza è all'8,8% L'affluenza al voto poco dopo le ore 12 di oggi, primo giorno di elezioni regionali per la Calabria, è al 7,7%. Elezioni regionali Calabria, alle ore 12 l'affluenza parziale è del 5,37%, dato lievemente in calo ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Urne Aperte per le Elezioni Regionali della Calabria 2025. Ai cittadini la scelta per una Calabria migliore. Questi i candidati della nostra lista “Sud chiama Nord – PARTITO ANIMALISTA”: – Circoscrizione Nord (Provincia Cosenza) Mauro Sara Minniti Virgi - facebook.com Vai su Facebook
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre https://tgcom24.mediaset.it/elezioni/regionali-2025/calabria/calabria-elezioni-regionali-sfida-occhiuto-tridico_104305917-202502k - X Vai su X
Elezioni Regionali in Calabria: affluenza in crescita alle ore 12 - Alle ore 12 di domenica 5 ottobre 2025, l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Calabria si attesta al 7,70%, un dato in lieve aumento rispetto alla precedente tornata elettorale, quando ... Scrive ilcrotonese.it
Elezioni regionali, affluenza alle urne in lieve aumento alle ore 12 - 69% degli aventi diritto al voto, il provincia di Catanzaro 8. Riporta catanzaroinforma.it