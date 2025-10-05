Elezioni regionali Calabria 2025 urne aperte oggi e domani Presidente uscente Occhiuto cdx contro il campo largo guidato da Tridico csx

Ilgiornaleditalia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Calabria si voterà oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo Presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale È il turno della Calabria. Oggi, domenica 5 e lunedì 6 ottobre gli elettori calabresi sono chiamati a votare per il prossimo Presidente di R. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

elezioni regionali calabria 2025 urne aperte oggi e domani presidente uscente occhiuto cdx contro il campo largo guidato da tridico csx

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Calabria 2025, urne aperte oggi e domani, Presidente uscente Occhiuto (cdx) contro il "campo largo" guidato da Tridico (csx)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali calabria 2025Elezioni in Calabria, i risultati in diretta: seggi aperti, primo dato affluenza atteso alle 12. News sul voto alle regionali - Le elezioni regionali in Calabria in diretta: al voto oggi circa 1 milione 800mila cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il ... Si legge su fanpage.it

elezioni regionali calabria 2025Elezioni Regionali: Oggi il Voto per il Presidente della Calabria - Informati sulle modalità di voto, i candidati, le questioni chiave e come queste elezioni influenzeranno il ... Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Calabria 2025