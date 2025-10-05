Elezioni regionali Calabria 2025 urne aperte oggi e domani Presidente uscente Occhiuto cdx contro il campo largo guidato da Tridico csx

Ilgiornaleditalia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Calabria si voterà oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo Presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale È il turno della Calabria. Oggi, domenica 5 e lunedì 6 ottobre gli elettori calabresi sono chiamati a votare per il prossimo Presidente di R. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

elezioni regionali calabria 2025 urne aperte oggi e domani presidente uscente occhiuto cdx contro il campo largo guidato da tridico csx

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Calabria 2025, urne aperte oggi e domani, Presidente uscente Occhiuto (cdx) contro il "campo largo" guidato da Tridico (csx)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali calabria 2025Elezioni Calabria 2025, i risultati definitivi e i voti per partito: Forza Italia è al primo posto - Alle elezioni regionali 2025 in Calabria ha vinto il centrodestra di Roberto Occhiuto, riconfermato presidente di Regione ... Si legge su fanpage.it

elezioni regionali calabria 2025Regionali in Calabria 2025, ecco gli eletti in consiglio regionale - Individuati, al termine delle operazioni di scrutinio, i 30 consiglieri eletti: ecco chi entra nel Consiglio Regionale della Calabria ... Riporta quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Calabria 2025