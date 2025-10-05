Elezioni regionali Calabria 2025 | urne aperte Il governatore uscente Occhiuto per il centrodestra sfida Tridico il candidato del campo largo
Al via alla terza tornata elettorale regionale, dopo le elezioni regionali nelle Marche e Valle d’Aosta. Oggi e domani, lunedì 6 ottobre, i calabresi, con circa un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, sono chiamati a esprimere il loro presidente di regione, dopo le dimissioni presentate la scorsa estate dal governatore Roberto Occhiuto. Occhiuto aveva fatto un passo indietro dopo l’avviso di garanzia ricevuto per una presunta vicenda di corruzione, in concomitanza all’annuncio della sua ricandidatura. Chi sono i candidati alla presidenza per le elezioni regionali in Calabria. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Prato! Iniziato ora la serie di incontri a sostegno delle elezioni regionali 2025 Toscana! Lega e PDF uniti per portare avanti i valori che rappresentano il sentire di tutti quali: Famiglia, sicurezza, lavoro Vi aspettiamo! #sempreinlotta - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Calabria: cosa c'è da sapere sulla sfida tra Tridico e Occhiuto. Si vota domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Perché si arrivati al voto anticipato, come si sono mosse le alleanze di centrodestra e centrosinistra e cosa c'è da aspettarsi - X Vai su X
Elezioni regionali Calabria 2025, urne aperte | Come si vota, liste e preferenze - Tutto pronto per le elezioni regionali 2025 in Calabria: tre i candidati scelti. Secondo quicosenza.it
Urne aperte in Calabria per elezioni regionali - Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Scrive msn.com