Elezioni regionali Calabria 2025 | urne aperte Il governatore uscente Occhiuto per il centrodestra sfida Tridico il candidato del campo largo

Al via alla terza tornata elettorale regionale, dopo le elezioni regionali nelle Marche e Valle d’Aosta. Oggi e domani, lunedì 6 ottobre, i calabresi, con circa un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, sono chiamati a esprimere il loro presidente di regione, dopo le dimissioni presentate la scorsa estate dal governatore Roberto Occhiuto. Occhiuto aveva fatto un passo indietro dopo l’avviso di garanzia ricevuto per una presunta vicenda di corruzione, in concomitanza all’annuncio della sua ricandidatura. Chi sono i candidati alla presidenza per le elezioni regionali in Calabria. 🔗 Leggi su Open.online

