Elezioni regionali Calabria 2025 l' affluenza definitiva si è attestata al 43,14% in calo di circa un punto percentuale rispetto al 2021 44,36%

Il dato definitivo conferma una lieve inflessione rispetto all'affluenza di quattro anni fa L'affluenza definitiva al voto per queste elezioni regionali in Calabria, è al 43,14%. Elezioni regionali Calabria 2025, l'affluenza definitiva si è attestata al 43,14%, in calo di circa un punto perc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Calabria 2025, l'affluenza definitiva si è attestata al 43,14%, in calo di circa un punto percentuale rispetto al 2021 (44,36%)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Risultati a Miglierina delle elezioni regionali 2025. Elettori: 912 - Votanti: 295 (32,35%), Schede nulle: 2, Schede bianche: 2, Schede contestate: 0. https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251005/regionali/scrutini/italia/183020220740 Vai su Facebook

Elezioni regionali in Calabria: Occhiuto verso una vittoria netta. La seconda rilevazione di Opinio per la Rai, con una copertura del 98%, dà il governatore uscente in una forbice tra il 62,5 e il 58,5% - X Vai su X

Elezioni Calabria 2025, i risultati definitivi e i voti per partito: Forza Italia è al primo posto - Alle elezioni regionali 2025 in Calabria ha vinto il centrodestra di Roberto Occhiuto, riconfermato presidente di Regione ... Si legge su fanpage.it

Regionali in Calabria 2025, ecco gli eletti in consiglio regionale - Individuati, al termine delle operazioni di scrutinio, i 30 consiglieri eletti: ecco chi entra nel Consiglio Regionale della Calabria ... Segnala quotidianodelsud.it