Elezioni regionali Calabria 2025 | l’affluenza alle 12 è del 5,37% Il governatore uscente Occhiuto per il centrodestra sfida Tridico del campo largo

Al via la terza tornata elettorale regionale, dopo le elezioni regionali nelle Marche e Valle d’Aosta. Oggi e domani, lunedì 6 ottobre, i calabresi, con circa un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, sono chiamati a esprimere il loro presidente di regione, dopo le dimissioni presentate la scorsa estate dal governatore Roberto Occhiuto. Quest’ultimo aveva fatto un passo indietro dopo l’avviso di garanzia ricevuto per una presunta vicenda di corruzione, in concomitanza all’annuncio della sua ricandidatura. I dati aggiornati sull’affluenza. È del 5,37% l’affluenza al voto registrata alle ore 12 per le elezioni regionali. 🔗 Leggi su Open.online

