Elezioni regionali Calabria 2025 | alle 19 l’affluenza supera il 23% Occhiuto al seggio di Cosenza con i figli Toscano a Gioia Tauro Tridico non può votare

La Calabria torna al voto con quasi un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura: oggi e domani i cittadini scelgono il nuovo presidente di regione in una tornata elettorale che segue quelle delle Marche e della Valle d'Aosta. Dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto, che aveva lasciato l'incarico a seguito di un avviso di garanzia per una presunta vicenda di corruzione proprio mentre annunciava la sua ricandidatura, i calabresi sono chiamati alle urne prima della scadenza naturale della legislatura. L'affluenza aggiornata alle 19. L'affluenza al voto alle 19, aggiornata dal sito Eligendo, è del 23,12%.