Elezioni regionali Calabria 2025 | alle 19 l’affluenza supera il 23% Occhiuto al seggio di Cosenza con i figli Toscano a Gioia Tauro Tridico non può votare
La Calabria torna al voto con quasi un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura: oggi e domani i cittadini scelgono il nuovo presidente di regione in una tornata elettorale che segue quelle delle Marche e della Valle d’Aosta. Dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto, che aveva lasciato l’incarico a seguito di un avviso di garanzia per una presunta vicenda di corruzione proprio mentre annunciava la sua ricandidatura, i calabresi sono chiamati alle urne prima della scadenza naturale della legislatura. L’affluenza aggiornata alle 19. L’affluenza al voto alle 19, aggiornata dal sito Eligendo, è del 23,12%. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
#Elezioni #Regionali2025 #Calabria. Speciale #GR1 lunedì #6ottobre alle ore 15:00. Collegamenti, ospiti, interviste, aggiornamenti. In studio: Massimo Giraldi. Regia: Ludovico Suppa. Ascolta qui: http://raiplaysound.it/radio1 #elezionicalabria #elezionir - facebook.com Vai su Facebook
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre - X Vai su X
Regionali in Calabria, l’affluenza alle 19 è del 23% - Catanzaro la provincia con più affluenza, Vibo fanalino di coda ... Scrive corrieredellacalabria.it
Regionali, seggi aperti in Calabria, affluenza alle 19 al 23,2%, in crescita - Seggi aperti in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Segnala ansa.it