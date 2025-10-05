Elezioni regionali Calabria 2025 | affluenza al 7,7% Occhiuto al seggio di Cosenza con i figli Toscano a Gioia Tauro Tridico non può votare
La Calabria torna al voto con quasi un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura: oggi e domani i cittadini scelgono il nuovo presidente di regione in una tornata elettorale che segue quelle delle Marche e della Valle d’Aosta. Dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto, che aveva lasciato l’incarico a seguito di un avviso di garanzia per una presunta vicenda di corruzione proprio mentre annunciava la sua ricandidatura, i calabresi sono chiamati alle urne prima della scadenza naturale della legislatura. I dati aggiornati sull’affluenza. L’affluenza al voto alle 12.30, aggiornata dal sito Eligendo, è del 7,7%. 🔗 Leggi su Open.online
