Elezioni regionali Biondo e Parente le quote rosa dai territori l' annuncio con la benedizione di Tajani

Casertanews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Veronica Biondo e Angela Parente. Sono le due quote rosa espressione dei territori che saranno candidate in Forza Italia. Una doppia candidatura con il battesimo del vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani che, a sorpresa, è intervenuto all’assemblea degli iscritti che si è svolta a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

