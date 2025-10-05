Elezioni regionali a Reggio Calabria trasferimento di alcuni seggi elettorali | l' invito di Ampa
Anche quest’anno elettrici ed elettori di Reggio Calabria si troveranno davanti a edificiscolastici chiusi per inagibilità e dovranno recarsi presso seggi elettorali ubicati in scuole diverse da quelle indicate nelle tessere elettorali.Ampa venticinqueaprile, nel ribadire l’appello già rivolto ai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre https://tgcom24.mediaset.it/elezioni/regionali-2025/calabria/calabria-elezioni-regionali-sfida-occhiuto-tridico_104305917-202502k - X Vai su X
L'altro Corriere TV. . Elezioni regionali, circoscrizioni e consiglieri - facebook.com Vai su Facebook
Al via le elezioni regionali in Calabria: urne aperte oggi e domani - Al via le elezioni regionali in Calabria: si vota oggi e domani per scegliere il nuovo governatore. notizie.it scrive
Elezioni regionali in Calabria, oggi urne aperte fino alle 23: al voto 1 milione e 900mila elettori - Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Come scrive leggo.it