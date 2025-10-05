Elezioni in Puglia per il centrodestra scatta l' ora di Luigi Lobuono

AGI - Mancano solo le ultime formalità per l’ufficializzazione definitiva, ma il nome del  centrodestra  per la corsa alla presidenza della  Regione Puglia  dovrebbe essere quello di  Luigi Lobuono. A vent’anni dalla sfida con  Michele Emiliano  per la guida del Comune di Bari, l’ imprenditore barese  tornerebbe in campo per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, sfidando  Antonio Decaro  in una contesa che richiama inevitabilmente quella del 2004. La storia di Lobuono. Lobuono, classe 1955, appartiene a una famiglia di  editori  storicamente vicina all’area socialista, attiva nella  distribuzione dei giornali  e negli anni 2000 con partecipazioni nel quotidiano  La Gazzetta del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Agi.it

