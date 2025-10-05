Elezioni in Calabria oggi e domani Ma il centrodestra guarda avanti | sbloccato l’impasse Veneto un candidato della Lega dopo Zaia

Non è stato un vertice ufficiale, ma qualcosa di più e qualcosa di meno. È nella villa al Torrino, nella periferia sud della Capitale, che Giorgia Meloni ha riunito i suoi alleati per chiudere, o almeno disegnare con maggiore precisione, la mappa delle candidature del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. Un incontro informale, ma cruciale, dove la premier ha ricevuto Matteo Salvini e Antonio Tajani. Dopo settimane di tensioni e trattative, la quadra sembra esserci. Alberto Stefani (Deputy Secretary of Lega) during the traditional Lega party rally in Pontida (Bergamo), 21 september 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

