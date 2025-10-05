Elezioni in Calabria i risultati in diretta | seggi aperti primo dato affluenza atteso alle 12 News sul voto alle regionali

Le elezioni regionali in Calabria in diretta: al voto oggi circa 1 milione 800mila cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale. Seggi aperti oggi domenica 5 ottobre dalle 7:00 alle 23:00: tutti gli aggiornamenti su affluenza e risultati del voto alle regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO

