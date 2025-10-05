Elezioni in Calabria | chi sono i candidati e quando si vota

Seggi aperti in Calabria, dove i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente della giunta e i membri del Consiglio regionale. Si vota oggi, domenica 5 ottobre, dalle 7 fino alle 23, e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle. 🔗 Leggi su Today.it