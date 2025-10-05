Elezioni in Calabria | chi sono i candidati e quando si vota
Seggi aperti in Calabria, dove i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente della giunta e i membri del Consiglio regionale. Si vota oggi, domenica 5 ottobre, dalle 7 fino alle 23, e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: elezioni - calabria
Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre https://tgcom24.mediaset.it/elezioni/regionali-2025/calabria/calabria-elezioni-regionali-sfida-occhiuto-tridico_104305917-202502k - X Vai su X
AL VOTO AL.VOTO lo spoglio in diretta ELEZIONI REGIONALI CALABRIA sul canale 76 di Telemia LUNEDI A PARTIRE DALLE ORE 15.00 - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Calabria 2025, urne aperte | Come si vota, liste e preferenze - Tutto pronto per le elezioni regionali 2025 in Calabria: tre i candidati scelti. Riporta quicosenza.it
Regionali in Calabria, oggi urne aperte: come si vota, candidati e orari - Sfida tra il governatore uscente Occhiuto per il centrodestra e Tridico sostenuto ... Scrive repubblica.it