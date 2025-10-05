Elezioni città metropolitana | urne aperte chi sono i candidati

Si svolgono oggi, domenica 5 ottobre 2025 dalle ore o8 alle ore 20, le elezioni per il nuovo consiglio metropolitano di Genova. Sono elezioni di secondo livello, questo significa che candidati ed elettori sono sindaci e consiglieri dei Comuni dell'ex provincia, in totale 828. Il sindaco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - citt

Elezioni Regionali: PD, "Malgrado la sconfitta regionale consolidiamo la posizione in città" - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, urne aperte in Calabria - La Calabria è chiamata al voto per rinnovare il Consiglio regionale e per eleggere il nuovo Presidente della Giunta regionale. Lo riporta cn24tv.it

Elezioni città metropolitana: urne aperte, chi sono i candidati - Ci sono due liste, una legata al centrodestra, ‘Per la Città Metropolitana’ e una al centrosinistra, ‘Coalizione progressista per Genova Metropolitana’ ... Riporta genovatoday.it