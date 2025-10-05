Elezioni chi è il favorito | nessuno se lo aspettava

– Oggi e domani, domenica 5 e lunedì 6 ottobre, la Calabria torna alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione. È una tornata elettorale carica di tensione politica: lo scorso agosto il presidente uscente Roberto Occhiuto, in carica dal 2021 e leader di Forza Italia in Calabria, si è dimesso dopo essere stato indagato per corruzione, annunciando però la sua immediata ricandidatura. «Saranno i calabresi a decidere se il mio lavoro deve continuare», ha dichiarato in un video. . Occhiuto è sostenuto dalla coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, e rimane il grande favorito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

