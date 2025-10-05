Elezioni Calabria seggi aperti per le regionali | parte la sfida Occhiuto-Tridico
I cittadini sono chiamati alle urne nelle 2.406 sezioni dislocate nelle tre circoscrizioni e si potrà votare oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO
Calabria al voto per le regionali, seggi aperti dalle 7 - C'è attesa per la consultazione, ma sul voto pesa il rischio dell'astensionismo. Da ansa.it
Seggi aperti in Calabria, Tridico sfida Occhiuto per la Presidenza - So vota stasera fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, a seguire lo spoglio e il verdetto sul nuovo Governatore ... Scrive msn.com