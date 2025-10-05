Elezioni Calabria è duello Occhiuto-Tridico | alle 19 affluenza al 23,22%

Ildifforme.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I cittadini sono chiamati alle urne nelle 2.406 sezioni dislocate nelle tre circoscrizioni e si potrà votare oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

elezioni calabria 232 duello occhiuto tridico alle 19 affluenza al 2322

© Ildifforme.it - Elezioni Calabria, è duello Occhiuto-Tridico: alle 19 affluenza al 23,22%

In questa notizia si parla di: elezioni - calabria

Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO

elezioni calabria 232 duelloRegionali in Calabria, alle 19 ha votato il 23,2%, in sensibile aumento sul 2021 (22,86%) - Affluenza in sensibile aumento alle elezioni regionali in Calabria. secondopianonews.it scrive

Chi vince le Elezioni regionali in Calabria 2025, duello tra Tridico e Occhiuto nei sondaggi politici - Il favorito alle elezioni regionali in Calabria 2025, secondo i sondaggi, &#232; il presidente uscente Roberto Occhiuto. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Calabria 232 Duello