Ekipe Orizzonte esordio travolgente | 26-4 alla Nautilus Civitavecchia
Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione dell’Ekipe Orizzonte, che davanti al pubblico della piscina di Nesima ha inaugurato il campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto con una vittoria netta contro la Nautilus Civitavecchia. Le rossazzurre di coach Martina Miceli si sono imposte con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: ekipe - orizzonte
Vittoria Sbruzzi è rossazzurra: terzo colpo di mercato per l'Ekipe Orizzonte
Beatrice Cassarà all'Ekipe Orizzonte, quinta operazione in entrata della società rossazzurra
Pallanuoto Serie A1, l'Ekipe Orizzonte conferma Chiara Tabani
Oggi dalle ore 16.00 sul nostro canale Youtube riparte la Serie A1 Femminile di Pallanuoto con le campionesse d'Italia dell'Ekipe Orizzonte Catania che daranno il via alla stagione 2025/2026 ospitando la matricola Nautilius Civitavecchia! Clicca sul link - facebook.com Vai su Facebook
Ekipe Orizzonte, esordio travolgente: 26-4 alla Nautilus Civitavecchia - 4, dimostrando fin da subito di voler recitare un ruolo da protagonista anche in questa stagione ... Riporta cataniatoday.it
A1 F. L'Ekipe-Vela Nuoto 21-8 al giro di boa - Nell'anticipo della prima di ritorno del 41° campionato di serie A1 femminile L'Ekipe Orizzonte batte 21- Secondo federnuoto.it