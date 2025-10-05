Ekipe Orizzonte esordio travolgente | 26-4 alla Nautilus Civitavecchia

Cataniatoday.it | 5 ott 2025

Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione dell'Ekipe Orizzonte, che davanti al pubblico della piscina di Nesima ha inaugurato il campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto con una vittoria netta contro la Nautilus Civitavecchia. Le rossazzurre di coach Martina Miceli si sono imposte con.

In questa notizia si parla di: ekipe - orizzonte

ekipe orizzonte esordio travolgenteEkipe Orizzonte, esordio travolgente: 26-4 alla Nautilus Civitavecchia - 4, dimostrando fin da subito di voler recitare un ruolo da protagonista anche in questa stagione ... Segnala cataniatoday.it

A1 F. L'Ekipe-Vela Nuoto 21-8 al giro di boa - Nell'anticipo della prima di ritorno del 41° campionato di serie A1 femminile L'Ekipe Orizzonte batte 21- Segnala federnuoto.it

