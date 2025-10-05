Ekhator è solo l' ultimo della serie | da Ibra a Quagliarella quanti capolavori col tacco
I colpi geniali di Quagliarella, le magie di Ibrahimovic, le invenzioni di Palacio e Mancini: quando fare gol diventa un'arte, dieci reti di tacco che hanno fatto la storia della Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Analisi critica sulla situazione offensiva del Genoa e le possibili mosse di Vieira: Problema attuale Dipendenza dai centrocampisti: la maggior parte dei gol arriva da inserimenti o tiri da fuori, non dagli attaccanti. Ekuban ed Ekhator hanno segnato, ma non son
