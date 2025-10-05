Faccia pulita, sorriso timido e un tacco che ha gelato il Maradona. Jeff Ekhator, 18 anni, è la nuova scintilla del Genoa e uno dei volti più interessanti del calcio italiano. Un ragazzo nato a Genova da genitori nigeriani, cresciuto tra i vicoli di Sampierdarena. Fisico da atleta (1,88 m di forza e slancio), piedi educati e carattere deciso: Ekhator è l’attaccante che Gilardino aveva scelto di lanciare nel grande calcio e che adesso si sta prendendo il palcoscenico con naturalezza con Vieira. Il gol contro l’Atalanta, nell’autunno del 2024, lo ha già messo nella storia: primo giocatore nato nel 2006 a segnare in Serie A, il più giovane bomber del Grifone dai tempi di Sculli e Milito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ekhator: dall’oratorio don Bosco di Genova al gol di tacco al Maradona. Osimhen tra i suoi idoli