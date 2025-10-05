Ekhator | dall’oratorio don Bosco di Genova al gol di tacco al Maradona Osimhen tra i suoi idoli
Faccia pulita, sorriso timido e un tacco che ha gelato il Maradona. Jeff Ekhator, 18 anni, è la nuova scintilla del Genoa e uno dei volti più interessanti del calcio italiano. Un ragazzo nato a Genova da genitori nigeriani, cresciuto tra i vicoli di Sampierdarena. Fisico da atleta (1,88 m di forza e slancio), piedi educati e carattere deciso: Ekhator è l’attaccante che Gilardino aveva scelto di lanciare nel grande calcio e che adesso si sta prendendo il palcoscenico con naturalezza con Vieira. Il gol contro l’Atalanta, nell’autunno del 2024, lo ha già messo nella storia: primo giocatore nato nel 2006 a segnare in Serie A, il più giovane bomber del Grifone dai tempi di Sculli e Milito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: ekhator - dall
Nazionali #Genoa | Fini ed Ekhator convocati dall’Italia Under 21 https://buoncalcioatutti.it/2025/10/03/nazionali-genoa-fini-ed-ekhator-convocati-dallitalia-under-21/… via @buoncalcio - X Vai su X
Ultim’ora su ticinonotizie.it GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa vince in rimonta per 3-1 contro l’Empoli e si guadagna il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Le marcature di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator regalano il successo a Vieira che adesso att - facebook.com Vai su Facebook
Jeff Ekhator: Primi Anni - Jeff Ekhator, giovane promessa del calcio italiano, ha iniziato la sua carriera sportiva nel biennio 2023- Segnala gazzetta.it