Egitto cavalli in festa per il profeta | a Dendara rivive la tradizione di al-Mermah
In Egitto, l’antica tradizione equestre di al-Mermah, nata in tempo di guerra, è oggi una festa popolare che celebra ricorrenze religios e. A Dendara, nella provincia meridionale di Qena, una folla si è riunita per assistere allo spettacolo dei cavalieri, in occasione di una celebrazione del compleanno del profeta Maometto. L’evento, tramandato da generazioni, mette in mostra l’abilità di cavalli e fantini. Al via nel pomeriggio, con musica dal vivo e spettatori assiepati intorno all’arena, al-Mermah trasforma i campi agricoli – liberi dopo il raccolto – in uno scenario di festa e tradizione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
