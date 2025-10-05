Con l’incastro di mercato emerso, il Milan supera la concorrenza dei rivali della Juve per l’obiettivo comune: bianconeri spiazzati Il mercato è ancora distante, ma le necessità tecniche e le richieste degli allenatori iniziano già a far muovere le dirigenze. In Serie A – e non solo – i club monitorano attentamente l’andamento delle proprie squadre nei rispettivi campionati, ma tengono anche un occhio vigile sulle prossime occasioni di mercato. Anticipare i tempi, ormai, è diventata una strategia fondamentale. In questo contesto, un possibile effetto domino internazionale potrebbe favorire il Milan, permettendogli di mettere a segno un colpo importante, tanto desiderato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Effetto domino, Allegri ci mette lo zampino e chiude il colpo: Juve spiazzata