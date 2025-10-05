Effetto domino Allegri ci mette lo zampino e chiude il colpo | Juve spiazzata
Con l’incastro di mercato emerso, il Milan supera la concorrenza dei rivali della Juve per l’obiettivo comune: bianconeri spiazzati Il mercato è ancora distante, ma le necessità tecniche e le richieste degli allenatori iniziano già a far muovere le dirigenze. In Serie A – e non solo – i club monitorano attentamente l’andamento delle proprie squadre nei rispettivi campionati, ma tengono anche un occhio vigile sulle prossime occasioni di mercato. Anticipare i tempi, ormai, è diventata una strategia fondamentale. In questo contesto, un possibile effetto domino internazionale potrebbe favorire il Milan, permettendogli di mettere a segno un colpo importante, tanto desiderato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: effetto - domino
Molina Juve: clamoroso effetto domino che riguarda anche il terzino. Dalla Spagna non hanno dubbi, è questa la destinazione più probabile ora per l’argentino!
Napoli, l’effetto domino costa 25 milioni: obiettivo sfumato
Hojlund Juve può riaccendersi in un caso: effetto domino sul mercato, con questo incastro il danese sbarca a Torino! I dettagli
“La mia ansia mi ha sempre reso responsabile” In Effetto Domino sei persone condividono la propria esperienza, raccontando come l'ansia le abbia influenzate. Guarda la serie, gratis, su Mediaset Infinity! - X Vai su X
#GiorgiaMeloni nei sondaggi è ancora al 30% e non perde consensi nel Paese. Il premier punta al record di Berlusconi ma non vuole fare la fine di Renzi. Il voto anticipato è più di una tentazione e arriva l'indizio. C'è già la data. Effetto domino sulla #Sicilia. E - facebook.com Vai su Facebook
Effetto domino Vlahovic, coinvolti Allegri e Simeone - C’è chi deve vendere, chi deve acquistare, chi deve ancora fare tanto e chi deve giusto puntellare la rosa. Secondo calciomercato.it
Effetto Domino: il nuovo docu-reality in esclusiva su Mediaset Infinity - La serie si distingue per il suo format innovativo, che mette al centro 30 partecipanti e un mazzo di carte ... Come scrive tvserial.it