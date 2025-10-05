Effetto domino Allegri ci mette lo zampino e chiude il colpo | Juve spiazzata

Glieroidelcalcio.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’incastro di mercato emerso, il Milan supera la concorrenza dei rivali della Juve per l’obiettivo comune: bianconeri spiazzati Il mercato è ancora distante, ma le necessità tecniche e le richieste degli allenatori iniziano già a far muovere le dirigenze. In Serie A – e non solo – i club monitorano attentamente l’andamento delle proprie squadre nei rispettivi campionati, ma tengono anche un occhio vigile sulle prossime occasioni di mercato. Anticipare i tempi, ormai, è diventata una strategia fondamentale. In questo contesto, un possibile effetto domino internazionale potrebbe favorire il Milan, permettendogli di mettere a segno un colpo importante, tanto desiderato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

effetto domino allegri ci mette lo zampino e chiude il colpo juve spiazzata

© Glieroidelcalcio.com - Effetto domino, Allegri ci mette lo zampino e chiude il colpo: Juve spiazzata

In questa notizia si parla di: effetto - domino

Molina Juve: clamoroso effetto domino che riguarda anche il terzino. Dalla Spagna non hanno dubbi, è questa la destinazione più probabile ora per l’argentino!

Napoli, l’effetto domino costa 25 milioni: obiettivo sfumato

Hojlund Juve può riaccendersi in un caso: effetto domino sul mercato, con questo incastro il danese sbarca a Torino! I dettagli

Effetto domino Vlahovic, coinvolti Allegri e Simeone - C’è chi deve vendere, chi deve acquistare, chi deve ancora fare tanto e chi deve giusto puntellare la rosa. Secondo calciomercato.it

Effetto Domino: il nuovo docu-reality in esclusiva su Mediaset Infinity - La serie si distingue per il suo format innovativo, che mette al centro 30 partecipanti e un mazzo di carte ... Come scrive tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Effetto Domino Allegri Mette