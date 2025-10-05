Ho scritto Economia Canaglia vent’anni fa. Il libro è stato tradotto in 21 lingue e quando uscì fece scalpore; 20 anni dopo una rilettura per la riedizione aggiornata conferma tutti i trend negativi. L’Economia Canaglia si è consolidata ed è diventata l’economia del nostro presente. Negli ultimi vent’anni la mano invisibile dell’economia canaglia ha ridisegnato il nostro mondo usando lo scalpello dell’innovazione tecnologica, sottraendola al servizio del bene comune, e lo ha fatto a una velocità talmente elevata che il tempo ha smesso di essere una linea retta per trasformarsi in un vortice, dove presente e futuro si fondono in un’accelerazione continua che sfugge alla nostra capacità di comprensione e adattamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Economia Canaglia, vent’anni dopo: come i tecnotitani hanno cambiato il mondo