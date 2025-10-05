Carmignano, 5 ottobre 2025 – Nonostante le avverse condizioni meteo che alla partenza hanno duramente flagellato la zona, si è registrata una buona partecipazione di circa 200 podisti non competitivi. Una nuova edizione all’insegna dell’ecologia, per una corsa-passeggiata che poteva trasformarsi in un impegno tutt’altro che semplice se affrontata senza la giusta preparazione, soprattutto sul percorso più lungo di 17 km, accanto alle distanze di 13 e 6 km. I tracciati hanno accompagnato i coraggiosi partecipanti attraverso le suggestive colline del Montalbano, con partenza e arrivo a Seano. Eco Carmignano Run, le foto della corsa Nonostante la pioggia iniziale, l’entusiasmo non è mancato e l’organizzazione, curata con la consueta energia dalla dinamica “Jolly Runner”, è stata poi premiata dall’arrivo di un insperato sole, capace di squarciare le nuvole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eco Carmignano Run, in duecento per la corsa-passeggiata