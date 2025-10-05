Ecco perché Trump merita il Nobel per la Pace

Usciamo un attimo dal teatrino flottigliesco nostrano, e andiamo al cuore della contemporaneità: perché Donald Trump merita il Premio Nobel per la Pace. Sissignore, e il commento è anzitutto nella cronaca. Hamas dice sì all’accordo (cadenzato nei tempi e articolato in 20 punti, non sospiri da anime belle, politica nella sua veste più dura e onnicomprensiva, geopolitica), seppur con singoli distinguo tecnici che sono da ieri sera la trama da tessere in Egitto. Ma questa è già materia a valle, da operativi del negoziato. A monte, c’è il tornante storico: un movimento islamista terrorista converge sulla pace scolpita dal Grande Satana americano e presentata insieme allo Stato degli ebrei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

