Ecco perché Trump merita il Nobel per la Pace

Liberoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Usciamo un attimo dal teatrino flottigliesco nostrano, e andiamo al cuore della contemporaneità: perché Donald Trump merita il Premio Nobel per la Pace. Sissignore, e il commento è anzitutto nella cronaca. Hamas dice sì all’accordo (cadenzato nei tempi e articolato in 20 punti, non sospiri da anime belle, politica nella sua veste più dura e onnicomprensiva, geopolitica), seppur con singoli distinguo tecnici che sono da ieri sera la trama da tessere in Egitto. Ma questa è già materia a valle, da operativi del negoziato. A monte, c’è il tornante storico: un movimento islamista terrorista converge sulla pace scolpita dal Grande Satana americano e presentata insieme allo Stato degli ebrei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

ecco perch233 trump merita il nobel per la pace

© Liberoquotidiano.it - Ecco perché Trump merita il Nobel per la Pace

In questa notizia si parla di: perch - trump

Netanyahu consegna lettera per il Nobel Pace a Trump: "Se lo merita" - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Premio Nobel per la Pace, consegnandogli ... Si legge su notizie.tiscali.it

DALL’ARCHIVIO, Salvini: “L’elezione di Trump cambia tutto. Merita il Nobel per la Pace” VIDEO - Sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni. blitzquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Trump Merita Nobel